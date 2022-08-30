اقتصاد العراق
سوق العراق للأوراق المالية يعلن تعليق جلسة اليوم
بسبب الأوضاع الأمنية
أعلن سوق العراق للأوراق المالية، عن تعليق جلسة اليوم الثلاثاء، لإعلانها عطلة رسمية، بسبب الأوضاع الأمنية.
تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء.
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وحسب مصادر مطلعة وناشطين، فإن المواجهات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة. وارتفعت حصيلة الاشتباكات إلى 33 قتيلا معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.
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