مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.60% إلى 12455 نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، التي عمقت خسائرها.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول 3 دولارات أو 2.86% إلى 102.08 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.1% أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94.52 دولار للبرميل، بانخفاض 2.49 دولار، أو 2.57%، بعد ارتفاع بنسبة 4.2% في الجلسة السابقة.

وتواصل سوق الأسهم السعودية، الحركة العرضية لمؤشر السوق حول مستوى 12500 نقطة وعدم تأثرها بالمخاوف العالمية بشأن الركود ورفع أسعار الفائدة، مستفيدة من أسعار النفط التي تتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضا في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.60% أو ما يعادل 75 نقطة عند مستوى 12455 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات قاربت 7 مليارات ريال عبر التداول على نحو 145 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 66 سهما، تصدرها سهم "صدر" بنسبة 5.48%، مقابل تراجع 134 سهما بصدارة "الغاز" بنسبة 5.65%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم أكوا باور، وسابك للمغذيات، وإس تي سي، والراجحي، وأرامكو.

في حين تصدر دار الأركان، وأرامكو، وبترورابغ، إس تي سي" والراجحي أحجام التداول.