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وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب بيانات اقتصادية

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وول ستريت (رويترز)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب بيانات اقتصادية

بعد جلستين من الخسائر

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بعد جلستين من الخسائر بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع، في حين يترقب مستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلكين والوظائف في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 64.85 نقطة، أي 0.20%، إلى 32163.84 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.64 نقطة، أي 0.26%، إلى 4041.25 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 75.39 نقطة، أي 0.63%، إلى 12093.06 نقطة عند الفتح.

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