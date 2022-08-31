سوق الأسهم السعودية تهبط 1% وسط انخفاض أسعار النفط

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع هبوط قوي في أسعار النفط.

وواصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الأربعاء مع قلق المستثمرين من ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

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وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 2.70 دولار، أو 2.76%، عند 95.14 دولار للبرميل.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضا في تعاملات اليوم بنسبة 1.01% أو ما يعادل 125 نقطة عند مستوى 12330 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 4.8 مليار ريال عبر التداول على نحو 113 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 29 سهما، تصدرها سهم "باتك" بنسبة 3.12%، مقابل تراجع 176 سهما بصدارة "بوان" بنسبة 3.66%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم "إس تي سي"، وسابك للمغذيات، وسابك، والراجحي، ومعادن.

في حين تصدر "إس تي سي" والتصنيع، ودار الأركان، وبترورابغ، وأرامكو أحجام التداول.