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وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع النفط.. هل تواصل الصعود؟

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وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع النفط.. هل تواصل الصعود؟

صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 0.36% إلى 4000.67 نقطة

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو في الوقت الذي ساعد فيه التراجع غير المتوقع لبيانات الوظائف في القطاع الخاص وهبوط أسعار النفط على تهدئة بعض المخاوف بشأن التضخم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.28 نقطة، أي 0.11%، إلى 31827.15 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 14.51 نقطة، أي 0.36%، إلى 4000.67 نقطة، وفق رويترز.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 89.42 نقطة، أي 0.75%، إلى 11972.56 نقطة عند الفتح.

في مقابلة مع "العربية"، قال مدير استثمارات الأسهم في بنك أبوظبي الأول مجد دوله، إن السوق شهدت عمليات جني أرباح في يوليو، ثم أعلنت بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤا، بالتالي الفيدرالي ليس مضطرا لرفع الفائدة بحدة لكبح التضخم.

وأضاف دوله أن وصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمستوى أقل من 3800 نقطة، قد يكون بداية جيدة للدخول.

وأشار إلى أنه إذ واصل المؤشر الهبوط قرب 3600 نقطة قد يكون أيضا فرصة للدخول على الأسواق إذا لم تتغير أي معلومات اقتصادية.

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