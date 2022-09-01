أرباح قياسية لبورصة مصر.. 51.8 مليار جنيه في أغسطس

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، عن تسجيل أرباح قياسية خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، على الرغم من الأحداث العالمية التي أثرت سلباً على أداء البورصات وأسواق المال العالمية وخاصة ما يتعلق باستمرار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 51.8 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 8.17% خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، وذلك بعدما قفز رأس المال السوقي من مستوى 633.4 مليار جنيه في نهاية تداولات يوليو الماضي، إلى نحو 685.2 مليار جنيه بنهاية تداولات أغسطس الماضي.

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على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.6% رابحاً نحو 531 نقطة بعدما قفز من مستوى 9467 نقطة في نهاية تداولات يوليو إلى نحو 9998 نقطة بنهاية تعاملات أغسطس. كما سعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 10.4% مضيفاً نحو 180 نقطة بعدما قفز من مستوى 1723 نقطة إلى نحو 1903 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.6% مضيفاً نحو 772 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 11599 نقطة إلى مستوى 12371 نقطة. كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.8% رابحاً نحو 222 نقطة بعدما صعد من مستوى 3826 نقطة إلى مستوى 4048 نقطة.

وزاد مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 17.8% مضيفاً نحو 333 نقطة بعدما قفز من مستوى 1868 نقطة إلى نحو 2201 نقطة. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 15.3% رابحاً نحو 419 نقطة بعدما صعد من مستوى 2734 نقطة إلى نحو 3153 نقطة.

كما قفز مؤشر "تميز" بنسبة 7.4% مضيفاً نحو 259 نقطة بعدما صعد من مستوى 3784 نقطة إلى نحو 3746 نقطة. وفي المقابل، هبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما نزل من مستوى 1201 نقطة إلى نحو 1191 نقطة.