الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى في 7 أسابيع مع تنامي مخاوف رفع الفائدة
تراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي
استهلت الأسهم الأوروبية شهر سبتمبر أيلول بتراجع شديد، إذ أدت المخاوف حيال زيادات حادة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم القياسية في المنطقة إلى دفع المؤشر ستوكس 600 إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس.
وتراجع المؤشر الأوروبي لليوم الخامس على التوالي، إذ انخفض 0.8%، بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت جميع القطاعات خلال التداول وكانت أسهم التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة من بين أكبر الخاسرين. وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.8بعد هبوط أسعار المعادن، بحسب رويترز.
وتتوقع أسواق المال في منطقة اليورو وجود فرصة 80%، لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن 50%، أمس الأربعاء.
وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.2% بعد أن أعلنت نقابة للطيارين أمس عن إضراب من المقرر أن يبدأ غدا الجمعة بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور. وتعرضت أسهم السلع الفاخرة لضغوط، وانخفض سهم إل.في.إم.إتش مالكة لويس فويتون وهيرميس وبربري بين 1.6 %، و2.2 %.
وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في يوليو تموز إذ أظهر قطاعا مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والأغذية انتعاشا.
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