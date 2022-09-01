بورصة مصر تسجل خسارة أسبوعية 3.4% مع هبوط الاستثمارات الأجنبية

سجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أول خسائرها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع، موسعة تراجعها منذ بداية العام إلى 16.84%.

تأثر مؤشر الأسهم القيادية المصرية بتراجع حاد في حيازات المستثمرين الأجانب من الأصول المالية المصرية وارتفاع تكاليف واردات السلع الأساسية، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

مادة اعلانية

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند مستوى 9936.87 نقطة بانخفاض نحو 3.4 %، من 10287.27 نقطة في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أغسطس/آب، وهو أول نزول أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.

وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.6%، و1.3%، في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل مكسبا طفيفا بلغ 0.1%، في جلسة يوم الثلاثاء.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على انخفاض 0.62%، بعدما هبط 22 من الأسهم الثلاثين المدرجة عليه، وكان أكبر الخاسرين سهم مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي تراجع 5.22%، ونزل سهم بالم هيلز للتعمير 3.99%، وفقد سهما القلعة ومستشفى كليوباترا 3.26%، و3.23%، على الترتيب.

ولم يحقق مكاسب سوى أربعة أسهم هي إيسترن كومباني وإي فاينانس وسيدي كرير للبتروكيماويات وجهينة للصناعات الغذائية بارتفاعات تراوحت بين 2.56%، و0.68%.

وأنهت أربعة أسهم أخرى تعاملات اليوم دون تغير، وهي أسهم كريدي أجريكول مصر والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والبنك التجاري الدولي والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية.