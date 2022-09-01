لهجة الفيدرالي المتشددة لرفع الفائدة تعمّق موجات بيع السندات الأميركية

تشهد الأسواق العالمية استمرار موجات البيع على السندات الأميركية في أعقاب لهجة الفيدرالي الصارمة حول تشديد السياسة النقدية.

وسجلت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين ارتفاعاً بنقطتي أساس إلى 3.5%، اليوم ، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما.

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يأتي ذلك إثر زيادة التوقعات برفع الفائدة الأميركية بـ 75 نقطة أساس هذا الشهر، مع تضاؤل الرهانات من قِبل المتداولين على خفض الفائدة العام المقبل.