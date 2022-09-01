مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على تراجع 1.15% إلى مستوى 12142 نقطة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، الهبوط وأغلق منخفضا 1.15%، ليصل إلى 12142.65 نقطة تزامنا مع المزيد من الهبوط الذي مُنيت به أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 1%.

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وتراجعت أسعار النفط اليوم، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد يقودان لتباطؤ الطلب على النفط، بحسب رويترز.

وبحلول الساعة 10:13 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 سنت أو 2.2%، إلى 93.54 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.86 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 87.69 دولار للبرميل.

وفي سوق الأسهم السعودية هبطت أسهم سابك 1.2%، وكيمانول 0.9%، وشركة التصنيع الوطنية 1.25%.

وهبطت أيضا أسهم البنوك ومنها مصرف الراجحي 1.44%، وبنك الرياض 2.8%، والبنك الأهلي 2.15%.

وبلغت قيمة التداولات 6.9 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 162.6 مليون سهم.

وفي تعليقه على أداء سوق الأسهم السعودية قال عبد العزيز السيف، مؤسس وشريك سبعين كابيتال، في مقابلة مع قناة "العربية" إن السوق في مستوياتها العادلة حاليا.

وأضاف السيف، أن جزءا كبيرا من الزيادات في أسعار الفائدة معكوسة في تقييم أسهم البنوك السعودية.

وقال "توجد قطاعات لم تأخذ فرصتها، ومنها التشييد والبناء والأغذية بسبب زيادة التعداد السكاني والحج والعمرة والسياحة".

ولفت أيضا إلى أن قطاع الاتصالات سيستفيد من المشاريع الحكومية الكبرى، والبنوك أيضا مستفيدة من المشاريع والزيادة في الإقراض وأسعار الفائدة ستزيد من الأرباح في الفترات القادمة.