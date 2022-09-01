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"جبل عمر" تدرج الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري

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شركة جبل عمر للتطوير
مشروع تابع لشركة جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

"جبل عمر" تدرج الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري

بمعدل 0.442 سهم عادي جديد في الشركة لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الخميس، عن إدراج أسهم العوض الجديدة المصدرة لصالح مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري المستحقين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة لغرض تحويل الديون المستحقة عليها لصندوق الإنماء مكة العقاري.

وأضافت الشركة أنها تعلن إتمام الصفقة عقب تنفيذ هذا الإجراء.

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كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر للتطوير في اجتماعها يوم الخميس 25 أغسطس الماضي، وافقت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها من 9.29 مليار ريال إلى 11.55 مليار ريال عن طريق تحويل الديون المستحقة على الشركة لصندوق الإنماء مكة العقاري والبالغ قيمتها 5.30 مليار ريال.

وتصدر الشركة 0.442 سهم عادي جديد لمالكي وحدات الصندوق مقابل كل وحدة يملكونها في الصندوق.

وقالت جبل عمر للتطوير، إنها ستعلن في وقت لاحق عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن الصفقة في حسابات مالكي وحدات صندوق الإنماء مكة العقاري باعتبارهم المساهمين المستحقين، حسبما هو موضح في تعميم المساهمين الصادر عن الشركة فيما يتعلق بالصفقة.

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