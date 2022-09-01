"فوتسي" تجري تعديلات على الشركات السعودية ضمن المراجعة نصف السنوية

أعلنت "فوتسي راسل" نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها والتي تضمنت تعديلات على أسهم الشركات السعودية.

وسيبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022.

مادة اعلانية

وبحسب المراجعة، تمت إضافة شركة علم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، واستبعاد شركة مجموعة الحكير من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وفقا لبيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه.

وأشارت المراجعة إلى تخفيض تصنيف 3 شركات من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط وهي اتحاد اتصالات موبايلي، جبل عمر للتطوير وشركة جرير.

وتم خفض تصنيف مدينة المعرفة الاقتصادية من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وكذلك سهم سبيماكو الدوائية.