أسهم أوروبا تنهي موجة خسائر استمرت 5 جلسات

ارتفعت الأسهم الأوروبية 2% في تعاملات، الجمعة، محققة مكاسب للمرة الأولى في 6 جلسات بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية من الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بصورة أكبر، لكنها تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي بفعل مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، لكنه سجل انخفاضا أسبوعيا بالنسبة نفسها.

مادة اعلانية

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمالا أكثر مما كان متوقعا في أغسطس/ آب، لكن نمو الأجور المعتدل وارتفاع معدل البطالة يمكن أن يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر، وفق رويترز.

وعلى صعيد أسهم الشركات، ارتفع سهم كريدي سويس 6.1% بعد التقارير التي أفادت بأن ثاني أكبر بنك في سويسرا يفكر في إلغاء نحو 5000 وظيفة في حملة لخفض التكاليف.

واستقر سهم رايان إير عند 2% في ظل ما شهدته شركة الطيران الاقتصادي الأيرلندية من عدد قياسي من الركاب في أغسطس/ آب للشهر الرابع على التوالي.

ودفعت مبيعات فولفو للسيارات الضعيفة في أغسطس/ آب أسهم الشركة السويدية للهبوط 1.9%.

وانخفض سهم قطاع التعدين بأكثر من 6% هذا الأسبوع مع انخفاض أسعار المعادن على خلفية تجدد المخاوف من أن سياسة الإغلاق التي تتبعها الصين لمكافحة كوفيد-19 ورفع أسعار الفائدة سيؤثران على الطلب على السلع.