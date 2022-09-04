الأسهم القيادية تقود مؤشرات بورصة الكويت للهبوط

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط، مع تراجع الأسهم القيادية لا سيما في قطاع البنوك.

وانخفض مؤشر السوق الأول 0.59%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.44%، ومؤشر السوق الرئيسي 0.52%، ومؤشر السوق العام 0.57%.

مادة اعلانية

وهبط سهم بنك الكويت الوطني 0.4%، وبيت التمويل الكويتي 1%، وبنك الخليج 0.3%.

كما هبطت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.7%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.6%، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 1.9%، والاستثمارات الوطنية 2.8%.

وبلغت قيمة التداولات 34.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 140.2 مليون سهم.