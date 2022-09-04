بورصة الكويت
الأسهم القيادية تقود مؤشرات بورصة الكويت للهبوط
لا سيما في قطاع البنوك
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد على هبوط، مع تراجع الأسهم القيادية لا سيما في قطاع البنوك.
وانخفض مؤشر السوق الأول 0.59%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.44%، ومؤشر السوق الرئيسي 0.52%، ومؤشر السوق العام 0.57%.
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وهبط سهم بنك الكويت الوطني 0.4%، وبيت التمويل الكويتي 1%، وبنك الخليج 0.3%.
كما هبطت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.7%، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.6%، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 1.9%، والاستثمارات الوطنية 2.8%.
وبلغت قيمة التداولات 34.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 140.2 مليون سهم.
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