.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البابطين الغذائية تعتزم طرح 16% من أسهمها في سوق "نمو"

  • الخط
سوق السعودية

البابطين الغذائية تعتزم طرح 16% من أسهمها في سوق "نمو"

فترة الطرح تبدأ يوم 25 سبتمبر الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة البابطين الغذائية طرح 544 ألف سهم عادي، ما يمثل 16% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، علما أن فترة الطرح ستبدأ من 25 سبتمبر وتنتهي في يوم 28 من نفس الشهر.

يُذكر أن الشركة قد عيّنت يقين المالية كمستشار ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية
اكتشف المزيد