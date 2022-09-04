سوق السعودية
البابطين الغذائية تعتزم طرح 16% من أسهمها في سوق "نمو"
فترة الطرح تبدأ يوم 25 سبتمبر الحالي
تعتزم شركة البابطين الغذائية طرح 544 ألف سهم عادي، ما يمثل 16% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، علما أن فترة الطرح ستبدأ من 25 سبتمبر وتنتهي في يوم 28 من نفس الشهر.
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يُذكر أن الشركة قد عيّنت يقين المالية كمستشار ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل.
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