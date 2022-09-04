عوائد السندات.. فوضى جديدة تتربص بالبورصات العالمية

بعد أن حوصرت في المنطقة السلبية خلال أيام الإغلاق، الذي سببه وباء كورونا، بدأت عوائد سندات الخزانة المعدلة حسب التضخم في الصعود مرة أخرى، حيث عادت عوائد سندات 5 و10 سنوات للاقتراب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وفي إشارة أخرى إلى أن عصر النقود المجانية قد ولّى، قفزت الأسعار الحقيقية قصيرة الأجل فجأة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020، بعد أن تحولت أخيراً إلى إيجابية في أوائل أغسطس.

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بات التفكير السائد بين متداولي وول ستريت ينصب في كون الاحتياطي الفيدرالي مصمما بشكل متزايد على هندسة ظروف مالية أكثر صرامة - من خلال أسعار الأسهم المنخفضة وعوائد السندات الأعلى - من أجل مكافحة التضخم المستعر.

يشير ذلك إلى أن المستثمرين في كل فئة من فئات الأصول يواجهون فوضى جديدة في السوق، حيث يتوقع بنك غولدمان ساكس أن تقترب العوائد الحقيقية لسندات 10 سنوات من المستويات التي من شأنها تقييد النشاط الاقتصادي بشكل ملموس.

قال كريستيان مولر جليسمان، العضو المنتدب لاستراتيجية المحفظة وتخصيص الأصول في غولدمان ساكس: "ستكون الأشهر القليلة المقبلة مليئة بالمطبات بالنسبة للأسهم، وهناك خطر حدوث مزيد من التراجع إذا استمرت هذه الديناميكية المتمثلة في ارتفاع العوائد الحقيقية مع تباطؤ النمو"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

بدأ الارتفاع الأخير في العائد مع أصداء اضطرابات يونيو، عندما فاجأ رئيس الفيدرالي جيروم باول المستثمرين في ندوة جاكسون هول برسالة "حزينة"، مفادها أن تكاليف الاقتراض ستحتاج إلى الارتفاع والبقاء في المنطقة التي من المحتمل أن تقيد النمو لخفض التضخم.

منذ ذلك الحين، تقدمت المعدلات الحقيقية لسندات 10 و5 سنوات في الولايات المتحدة بنحو 30 و38 نقطة أساس، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 المثقل بشركات التكنولوجيا بنسبة 8٪.

قال تشارلي ماك إليجوت، المحلل الاستراتيجي متعدد الأصول في نومورا هولدينجز، لوكالة "بلومبرغ": "من المرجح أن تتوافق أي دفعة إلى مستويات عالية جديدة في العوائد الحقيقية مع انخفاض جديد في الأسهم".

يؤدي ارتفاع العوائد المعدلة حسب التضخم إلى الضغط على أسهم التكنولوجيا وأمثالها، لأنه يتعين الآن خصم توقعات أرباح الشركة على المدى الطويل على أساس معدلات أعلى. في الوقت نفسه، تبدو الأصول المحرومة من تدفقات الدخل مثل الذهب والعملات المشفرة أقل جاذبية نظرًا لتكاليف الفرصة الأكبر للاحتفاظ بها مقارنة بسندات الخزانة التي تدفع عائداً حقيقياً.