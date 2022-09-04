"إيداع" تعلن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة "إس تي سي"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، السعودية، عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة الاتصالات السعودية على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد 4 سبتمبر.

كان مساهمو شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء الماضي، على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال شركة الاتصالات السعودية بنسبة 150% عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي إس تي سي".

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المبلغ الإجمالي للزيادة 30 مليار ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 50 مليار ريال بدلاً من 20 مليار ريال قبل الزيادة.

وأضافت أن عدد الأسهم سيصبح بعد الزيادة 5 مليارات سهم مقابل ملياري سهم قبل الزيادة.