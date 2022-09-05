استقرار أسعار الذهب بعد ارتفاعها 1.2% في الجلسة السابقة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1611.48 دولار للأونصة في الساعة 0148 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم، لكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.

ووظفت الشركات في الولايات المتحدة، عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس الماضي، لكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 18.03 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.2% إلى 833.34 دولار، فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 2015.81 دولار.