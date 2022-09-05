إغلاق "نورد ستريم" يضغط على الأسهم الأوروبية.. تراجعات حادة

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، بعد أن مددت روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات للإعلان عن إجراءات طارئة.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.8%.

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وانخفضت أسهم المرافق الألمانية بما في ذلك Uniper و RWE و E.ON و PNE بين 3.5٪ و 11٪.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم الطاقة في أوروبا بنسبة 1٪ وسط ارتفاع أسعار النفط.

أعلنت شركة غازبروم يوم الجمعة أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقًا إلى أجل غير مسمى، فيما كانت التوقعات بإعادة التشغيل يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

وألقى الكرملين باللوم على السياسيين الأوروبيين يوم الأحد، في الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقاً، قائلاً إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت أعمال الصيانة.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة. ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم 9 سبتمبر.

كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم المرتفع.