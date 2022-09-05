اليورو يغرق تحت أنظار الدولار.. وبورصات أوروبا أمام تحدٍّ صعب اليوم

هبط سعر اليورو اليوم الاثنين دون 0.99 دولار، في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة، وقف إمدادات الغاز تماماً عبر خط أنابيب نورد ستريم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار (في الساعة 5.35 ت غ)، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلاً منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأميركية.

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أعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا، فيما اعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة المسجل في مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث.

من ناحية أخرى، هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، على خلفية تمديد روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات للإعلان عن إجراءات طارئة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بينما هبط مؤشر داكس الألماني 2.8%.