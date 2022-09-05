كوريا الجنوبية تتعهد باتخاذ إجراءات استباقية لتحقيق الاستقرار في الأسواق

قال وزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، إن السلطات ستتخذ إجراءات استباقية إذا لزم الأمر لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المحلية، حيث زاد التقلب بسبب عوامل خارجية.

وأدلى الوزير تشو كيونغ هو، بتلك التصريحات في بداية اجتماع مقرر لكبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين والذي ضم أيضا رؤساء البنك المركزي واثنين من هيئات تنظيم الأسواق المالية.

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ولفتت وكالة "رويترز"، إلى أنه تم عقد الاجتماع في الوقت الذي أدى فيه تشديد بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لسياساتها الصارمة وعلامات التباطؤ في معظم الاقتصادات الرئيسية إلى خفض الوون الكوري وأسعار السندات والأسهم.

ولم يذكر وزير المالية تفاصيل الإجراءات التي قد تتخذها السلطات.

وقال تشو إن العوامل الخارجية هي المسؤولة في الغالب عن التقلبات المتزايدة في الأسواق المحلية، مضيفا أن العناصر الأساسية الاقتصادية للبلاد ما زالت قوية مثل رصيد الحساب الجاري الذي لا يزال فائضا.