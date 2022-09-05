الأسهم الألمانية تهبط أكثر من 2% بعد توقف الغاز الروسي

هبط المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية أكثر من 2% ليقود انخفاضات بين مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا، مما يثير مخاوف حيال تزايد أسعار الطاقة ونقص في الإمدادات الشتوية في المنطقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6%، في حين أنهى داكس جلسة التداول على خسارة 2.2%، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من أسبوع.

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وأعلن عملاق الغاز الروسي غازبروم في وقت متأخر يوم الجمعة، أن خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا سيبقى مغلقا لأجل غير مسمى، في مقابل توقعات باستئناف التدفقات يوم السبت بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام، وفق رويترز.

وهبط سهم يونبير، أكبر مستود للغاز الروسي في ألمانيا، 11% في حين انخفض سهم شركتها الأم الفنلندية فورتوم 8.9%، وتراجع سهم (بي إن إي) الألمانية للمرافق 4.1%.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية 4.8% بعد أن خفض بنك مورغان ستانلي تصنيفه للقطاع.

وجاءت أسهم الطاقة بين عدد قليل من الرابحين في أوروبا مع صعود مؤشرها 2.2% وسط ارتفاع أسعار النفط.