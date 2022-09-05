"سالك" الإماراتية تعتزم بيع 20% من أسهمها عبر طرح عام أولي

أعلنت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، أنها تعتزم بيع 20% من الشركة عبر طرح عام أولي.

وذكرت "سالك" في وثيقة نشرتها اليوم الاثنين، إن الشركة، التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في يونيو الماضي، ستبيع 1.5 مليار سهم للجمهور مع اعتزامها الإدراج بالبورصة في 29 سبتمبر الجاري، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أعلن في نوفمبر الماضي، عن خطة لتحويل "سالك" التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات ، إلى شركة عامة.

واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وتسعى حكومة دبي إلى جمع مليار دولار من الطرح المرتقب لـ"سالك".

وقبيل الطرح حصلت "سالك" على قرض بـ1.1 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني لدفع توزيعات استثنائية للحكومة.