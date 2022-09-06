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الين يهبط مجدداً لأدنى مستوى في 24 عاماً

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الين والدولار (رويترز)
الين والدولار (رويترز)
عملات أجنبية

الين يهبط مجدداً لأدنى مستوى في 24 عاماً

تراجع طفيف للدولار بعد صعود قوي أمس

سنغافورة -رويترز

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التقط الدولار أنفاسه اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع حاد، لكنه بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً مقابل الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة، مع تشديد السياسة النقدية الأميركية واتساع الفجوة مع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

هوى الين إلى 140.97 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1998، وتم تداوله في أحدث المعاملات عند 140.91 مقابل الدولار.

قال جالفين شيا، محلل الأسواق الناشئة في ناتوست ماركتس: "بعدما رأينا كسر حاجز 140...الزخم يميل نحو ضعف الين".

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وتراجعت العملة الأميركية بشكل طفيف من أعلى مستوياتها مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، على الرغم من أن مخاوف الركود وأزمة الغاز حدت من صعود العملتين.

وارتفع اليورو 0.36% إلى 0.99605 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في عقدين عند 0.9876 دولار أمس الاثنين، مع تزايد الاحتمالات بقضاء فصل الشتاء بدون الغاز الروسي.

أوقفت روسيا تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى أجل غير مسمى، وألقت باللوم في البداية على تسرب نفطي في محطة ضغط، لكنها ربطت وقف التدفقات أمس الاثنين بالعقوبات التي فرضها الغرب.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.54% عند 1.1585 مقابل الدولار، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 1.1444 دولار أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02% إلى 109.58، بعد ارتفاعه إلى 110.27 أمس.

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