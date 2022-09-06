اليوان الصيني يرتفع من أدنى مستوى في عامين بعد إجراءات لدعمه

ارتفع اليوان الصيني من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، كان قد سجله في الجلسة السابقة، بعد أن وضعت السلطات تدابير سياسية جديدة لوقف السقوط السريع للعملة المحلية.

وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض قيمة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتوجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، في خطوة تهدف لدعم اليوان.

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من جانبه، أكد بنك ستاندرد تشارترد، أنه من الواضح أن الهدف هو تحقيق الاستقرار في اليوان مقابل الدولار، لكنه استبعد قدرة هذه الخطوة على وقف تراجع العملة المحلية بشكل فعال.

وخسر اليوان أكثر من 2% مقابل الدولار في أغسطس وسط ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد المحلي.