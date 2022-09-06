سهم كيبكو يقفز 5.2% في بورصة الكويت بعد الموافقة على الاندماج مع القرين

صعد سهم شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، اليوم الثلاثاء، 5.2% ليصل إلى 161 فلسا في بورصة الكويت، في أول تداول له بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة أمس على الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات عن طريق الضم، بحيث تكون كيبكو هي الشركة الضامة.

كما صدق مساهمو كيبكو أمس في الاجتماع على عقد الاندماج مع شركة القرين، ووافقوا على زيادة رأسمال كيبكو بمقدار 240.8 مليون دينار (813.55 مليون دولار) من خلال إصدار 2.408 مليار سهم جديد ستخصص لمساهمي شركة القرين.

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وستواصل شركة مشاريع الكويت، أكبر شركة استثمارية مدرجة في البلاد، التداول في بورصة الكويت، بينما سيتم حل شركة القرين ونقل ذمتها المالية بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة مشاريع الكويت.

وأغلقت بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق الأول 0.73% ومؤشر السوق العام 0.61%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.57% والسوق الرئيسي 0.16%.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وبيت التمويل الكويتي "بيتك" 0.2% وبنك الخليج 1.2 بالمئة وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1%.

وبلغت قيمة التداولات 36.4 مليون دينار والأسهم المتداولة نحو 190 مليون سهم.