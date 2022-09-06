صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تمويل قرض بـ 11 مليار دولار 

يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر أن الصندوق يسعى للحصول على قرض أكبر يخصص جزء منه لإعادة تمويل القرض المستحق العام المقبل.

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يذكر أن الصندوق السيادي كان قد اقترض الـ 11 مليار دولار عام 2018، وهو أول قرض له على الإطلاق.