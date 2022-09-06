صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تمويل قرض بـ 11 مليار دولار
الصندوق يسعى للحصول على قرض أكبر يخصص جزء منه لإعادة تمويل القرض السابق
يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.
وأضافت المصادر أن الصندوق يسعى للحصول على قرض أكبر يخصص جزء منه لإعادة تمويل القرض المستحق العام المقبل.
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يذكر أن الصندوق السيادي كان قد اقترض الـ 11 مليار دولار عام 2018، وهو أول قرض له على الإطلاق.
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