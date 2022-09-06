.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تمويل قرض بـ 11 مليار دولار 

  • الخط
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تمويل قرض بـ 11 مليار دولار

الصندوق يسعى للحصول على قرض أكبر يخصص جزء منه لإعادة تمويل القرض السابق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من إعادة تمويل قرض بقيمة 11 مليار دولار ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر أن الصندوق يسعى للحصول على قرض أكبر يخصص جزء منه لإعادة تمويل القرض المستحق العام المقبل.

يذكر أن الصندوق السيادي كان قد اقترض الـ 11 مليار دولار عام 2018، وهو أول قرض له على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسلحة من كوريا الشمالية تدخل حرب أوكرانيا أسلحة من كوريا الشمالية تدخل حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد