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"نيكاي" الياباني يصعد 0.11% في بداية التعاملات 

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يصعد 0.11% في بداية التعاملات

طوكيو - رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية تعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وزاد "نيكاي" 0.11% إلى 27650.15 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1929.53 نقطة.

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