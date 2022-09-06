"نيكاي" الياباني يصعد 0.11% في بداية التعاملات 

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية تعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.
وزاد "نيكاي" 0.11% إلى 27650.15 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1929.53 نقطة.
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