"نيكاي" الياباني يصعد 0.11% في بداية التعاملات 

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية تعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وزاد "نيكاي" 0.11% إلى 27650.15 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% إلى 1929.53 نقطة.