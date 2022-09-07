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المؤشرات الأوروبية تفتح منخفضة مع تراجع أسهم التعدين والطاقة

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المؤشرات الأوروبية تفتح منخفضة مع تراجع أسهم التعدين والطاقة

مؤشر النفط والغاز الأوروبي انخفض 2.2% في حين خسرت أسهم التعدين 2.3%

دبي - العربية.نت

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افتتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الأربعاء إذ قادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي 2.2%، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3%.

وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعا عاما في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي انخفض 0.9% بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة.

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وأظهرت البيانات الواردة من الصين تباطؤ الصادرات والواردات في أغسطس/ آب مع تسجيل الاقتصاد نموا دون التوقعات إلى حد كبير في ظل تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب في الخارج بجانب الأثر السلبي لقيود "كوفيد-19" الجديدة وموجات الحر على الإنتاج.

كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتوقف أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة.

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