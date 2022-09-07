سوق السعودية
اليوم.. إدراج وتداول أسهم "نبع الصحة للخدمات الطبية" في "نمو"
طرحت 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهمها
تم اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في السوق الموازية "نمو".
وكانت الشركة، طرحت في أغسطس الماضي 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهمها، بسعر 57 ريالا للسهم.
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وبلغت نسبة التغطية 530%، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.
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