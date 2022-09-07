اليوم.. إدراج وتداول أسهم "نبع الصحة للخدمات الطبية" في "نمو" 

تم اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في السوق الموازية "نمو".

وكانت الشركة، طرحت في أغسطس الماضي 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهمها، بسعر 57 ريالا للسهم.

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وبلغت نسبة التغطية 530%، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.