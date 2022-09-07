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اليوم.. إدراج وتداول أسهم "نبع الصحة للخدمات الطبية" في "نمو" 

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سوق السعودية

اليوم.. إدراج وتداول أسهم "نبع الصحة للخدمات الطبية" في "نمو"

طرحت 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهمها

دبي - العربية.نت

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تم اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة نبع الصحة للخدمات الطبية في السوق الموازية "نمو".

وكانت الشركة، طرحت في أغسطس الماضي 1.4 مليون سهم عادي تمثل 20% من إجمالي أسهمها، بسعر 57 ريالا للسهم.

وبلغت نسبة التغطية 530%، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.

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