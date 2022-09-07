بورصة الكويت تهبط 0.5% في نهاية التعاملات

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على انخفاض، حيث هبط مؤشر السوق الأول 0.5% ومؤشر السوق العام 0.54% ومؤشر السوق الرئيسي 0.7%، بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4.4%.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1% وبنك الخليج 1.2% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.5% وطيران الجزيرة 1.7% وبنك بوبيان 1.5%.

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بينما ارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 0.6%، وشركة المباني 0.5% وبوبيان للبتروكيماويات 1%.

وبلغت قيمة التداولات 47.5 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 245.6 مليون سهم.