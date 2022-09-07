تراجع معظم أسواق الخليج بفعل تقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تراجع، اليوم الأربعاء، مع قيادة المؤشر الرئيسي في السعودية الخسائر في ظل تقلب أسعار النفط، بسبب مخاوف الطلب بينما ارتفع مؤشر أبوظبي.

وتذبذبت أسعار النفط، وهو المحرك الرئيسي للأسواق المالية في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إذ وازنت السوق مخاوف الطلب المتعلقة بمخاطر الركود التي تلوح في الأفق مع مخاوف من أن توقف روسيا جميع إمدادات النفط والغاز.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها الإمارات، عملاتها المحلية بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1%، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بفعل أسهم الشركات العقارية والمالية. وانخفض سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.9%، وهبط سهم مصرف الراجحي 0.8%، بحسب "رويترز".

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي أيضا 0.8%، ليتراجع في ثمان من آخر تسع جلسات تداول. وهبط سهم شركة صناعات قطر لإنتاج البتروكيماويات 1.7%، وانخفض سهم أوريدو 2.4%.

في غضون ذلك، أبلغ مصرف قطر المركزي أمس الثلاثاء البنوك بالتوقف عن تبادل عملتها مع جهات خارجية دون تصريح مسبق، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى إنهاء تباين سعر صرف الريال مقابل الدولار.

وجاء في التعميم أنه يتعين على المصارف استصدار تصريح من البنك المركزي قبل القيام بأي معاملات من هذا القبيل.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4%، مع تجاوز الخاسرين عدد الرابحين، متأثرا بتراجع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.8%، وكذلك سهم العربية للطيران 2.3%.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6%، مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.8%. كما زاد سهم الشركة العالمية القابضة 2.6%، بعد أن أعلنت وحدتها المدرجة (الصير مارين) عن اتفاقية تعاون مع شركة نت بلك ومقرها سنغافورة للتوسع في خدمات الشحن حول العالم.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.9%، بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام مع تحرك المتعاملين لتأمين مكاسبهم. وانخفض سهم فوري، منصة الدفع الإلكتروني، 2.4%، كما تراجع سهم إي فاينانس 3.4%.