الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع قبل قرار المركزي بشأن الفائدة
قادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب
استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الخميس بالارتفاع، قبيل ما قد يكون أكبر رفع لأسعار الفائدة يعلنه البنك المركزي الأوروبي على الإطلاق. وقادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب.
وتترقب الأسواق حجم الرفع الذي سيعلنه البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي. ويدرس البنك رفعا يتراوح بين 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس، مع وجود توقعات برفع أعلى من ذلك.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وسجلت قطاعات مرتبطة بالدورة الاقتصادية من بينها شركات التعدين والمصارف وشركات التأمين ارتفاعا بين 1.0 و 1.1%، بحسب رويترز.
وحاول قطاع الموارد الأساسية التعافي من تراجعات بأكثر من 2%، بفعل بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال في الجلسة السابقة وسط مخاوف حيال الطلب على المعادن.
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