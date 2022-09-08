بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء ويجمع 500 مليون دولار

جمع بنك أبوظبي التجاري 500 مليون دولار من باكورة إصداراته من السندات الخضراء.

وتم تسعير السندات عند 115 نقطة فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية بعد تخفيضها من 140 نقطة أساس في السعر الاسترشادي، وذلك على خلفية تجاوز الطلبات 1.8 مليار دولار.

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وتجاوزت الطلبات على سندات أبوظبي التجاري الخضراء مليار دولار في أول 90 دقيقة من المزاد، بحسب مصادر مطلعة.