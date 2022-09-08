سوق أبوظبي
بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء ويجمع 500 مليون دولار
التسعير جاء دون النطاق الاسترشادي بعد تدفق الطلبات
جمع بنك أبوظبي التجاري 500 مليون دولار من باكورة إصداراته من السندات الخضراء.
وتم تسعير السندات عند 115 نقطة فوق سعر أذونات الخزانة الأميركية بعد تخفيضها من 140 نقطة أساس في السعر الاسترشادي، وذلك على خلفية تجاوز الطلبات 1.8 مليار دولار.
مادة اعلانية
وتجاوزت الطلبات على سندات أبوظبي التجاري الخضراء مليار دولار في أول 90 دقيقة من المزاد، بحسب مصادر مطلعة.
اقرأ أيضاً
-
خبير: 3 عوامل تؤثر على أسعار النفط في الفترة الحاليةقال خبير استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع تهديدات الركود تلقي بظلالها على معدلات الطلب على النفط، إضافة إلى قوة ... نبض السوق
-
اليورو فوق أدنى مستوى في عقدين قبيل قرار المركزي الأوروبيمن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أسواق المال
-
الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع قبل قرار المركزي بشأن الفائدةقادت أسهم شركات التعدين والبنوك المكاسب أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية