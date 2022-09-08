سعر الدولار في مصر يعود للارتفاع.. ويسجل هذه المستويات

ارتفع سعر الدولار في مصر صباح اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، ليسجل 19.27 جنيه للشراء و19.30 للبيع.

وعاد الدولار ليسجل مكاسب مقابل الجنيه المصري بدءا من الثلاثاء الماضي، وذلك بعد استقراره منذ بداية الشهر الحالي.

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وتسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر في الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن بضائعهم من الجمارك.

وارتفع سعر الدولار صباح اليوم داخل البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل سعر 19.2 جنيه للشراء و19.3 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الدولار ليسجل سعر 19.22 جنيه للشراء وسجل الدولار سعر 19.28 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر 19.22 جنيه شراء، و19.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 19.24 جنيه للبيع، و19.3 جنيه للشراء.

وسياسة سعر الصرف من أهم القضايا التي تواجه محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه طارق عامر.

ومنذ تعيين عبد الله في 18 أغسطس/آب، يسمح البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار بأقل من 0.01 جنيه (0.0005 دولار) في اليوم في المتوسط.