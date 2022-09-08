مؤشر سوق الأسهم السعودية يتراجع لـ11834 نقطة بتداولات 5.3 مليار ريال

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملات، اليوم الخميس، منخفضًا 29.55 نقطة ليغلق عند مستوى 11834.26 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 126 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات، صادرات، وتنمية، والمتحدة للتأمين، والوطنية، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت الأكثر انخفاضًا أسهم شركات السعودي الفرنسي، وسلوشنز، والحكير، واللجين، ومعادن، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.32 % و2.57%.

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، ومعادن، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، ومعادن، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب "واس".

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 90.32 نقطة ليقفل عند مستوى 20438.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 690 ألف سهم تقاسمتها 3131 صفقة.

وفي تعليقه على أداء سوق الأسهم السعودية، قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في GIB Capital، في مقابلة مع "العربية"، إن السوق السعودية وحتى ظهور نتائج الربع الثالث ستكون منكشفة بشكل أكبر على الأوضاع العالمية وأسعار النفط.

وذكر أن النظرة السائدة على أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً شبه حتمي، تضغط على الأسواق العالمية وأسواق النفط، لكن العوامل الداخلية في المملكة من نمو قوي وتضخم منخفض، معاكسة للوضع العالمي.