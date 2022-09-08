مكاسب أسبوعية للبورصة المصرية وسط ترقب محادثات صندوق النقد

سجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، زيادة أسبوعية بـ 3.3%، وذلك وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ليتقلص إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى 14.09%.

بدأت مصر محادثات في مارس للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، لكن الصندوق قال في يوليو إنه لا يزال يتعين على القاهرة إحراز "تقدم حاسم" على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية.

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واختتم المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع عند 10265.35 نقطة، ارتفاعاً من 9936.87 نقطة في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، ليسجل سادس مكسب أسبوعي في آخر ثمانية أسابيع.

وسجل المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.3% و1.8% في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل خسارة في جلسة أمس الأربعاء بلغت 0.9%.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على زيادة بـ 0.32%، مع صعود أسهم جهينة للصناعات الغذائية وكريدي أجريكول-مصر ومدينة نصر للإسكان والتعمير، 4.07% و4.01% و3.46% على الترتيب.

وتصدر سهم بنك قطر الوطني الخسائر في جلسة اليوم بتراجعه 4.06%.