ناسداك يقفز 2.14%.. ويقود مكاسب "وول ستريت"

قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، في أعقاب موجة مبيعات مؤخرا، مع تراجع عوائد السندات، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وقاد المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، وارتد عن سبع جلسات متتالية من الخسائر، حيث قفزت أسهم آمازون دوت كوم وتسلا ومايكروسوفت، وفقا لـ"رويترز".

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وعانت الأسهم الأميركية موجة مبيعات حادة منذ منتصف أغسطس بعد تعليقات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، فاقمتها علامات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والصين وتحركات قوية من بنوك مركزية كبرى لترويض التضخم.

ودفعت بيانات تشير إلى قوة في الاقتصاد الأميركي، المتعاملين للمراهنة على زيادة في أسعار الفائدة قدرها 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلتها في وقت سابق أمس الأربعاء، مما أعطي دفعة للأسهم الحساسة للفائدة مثل تسلا ومايكروسوفت.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 71.90 نقطة، أو 1.84% إلى 3980.09 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 246.67 نقطة، أو 2.14%، ليغلق عند 11791.58 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 439.05 نقطة، أو 1.41%، إلى 31583.69 نقطة.

وخالفت أسهم شركات الطاقة اتجاه السوق ليغلق مؤشرها منخفضا حوالي 5% بفعل مخاوف حيال الطلب مرتبطة بتزايد مخاطر الركود.