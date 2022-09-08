"مجموعة الحكير" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أنها قدمت ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس.

وكان مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة في 31 أغسطس 2022، من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال، وبنسبة 51.54%.

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وأعلنت مجموعة الحكير للسياحة في بيان سابق تقليص خسائرها بنسبة 50% في الربع الثاني من 2022، لتصل إلى نحو 35 مليون ريال.

وبنهاية النصف الأول من 2022، انخفضت خسائر الشركة بنحو 49% لتصل إلى 66 مليون ريال.

وأشارت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية إلى أن تراجع الخسائر الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى إغلاق بعض المشاريع و المراكز الترفيهية غير المجدية وإستبعاد أصولها بخسارة تعادل صافي القيمة الدفترية بقيمة 19 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.