ارتداد لافت لمنافسي الدولار.. واليورو بين أكبر الرابحين

يتجه الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع اليوم الجمعة، حيث عزز رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي عملة اليورو، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية المزمع الإعلان عنها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين - بنسبة 1٪ اليوم عند 108.400. ومن المقرر أن يسجل هبوطاً أسبوعياً بنحو 1.1٪.

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كان اليورو من بين الرابحين الكبار، حيث قفز 1.1٪ إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.01105 دولار، بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس بشكل غير مسبوق.

ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة للسعي إلى اتفاق بشأن سبل حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة، ومنع مرافق الطاقة من الانهيار، حيث أوقفت روسيا تدريجياً إمدادات الغاز إلى أوروبا في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

كما استفادت العملات التي يُنظر إليها على أنها رهانات أكثر خطورة، بعد انتعاش معنويات السوق مع نهاية الأسبوع، وهو ما انعكس في المكاسب عبر أسواق الأسهم الأوروبية.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.2٪ إلى 1.16330 دولار، بعد انخفاض متواضع في اليوم السابق عقب وفاة الملكة إليزابيث. ومن المقرر أن يلقي ملك بريطانيا تشارلز كلمة أمام الأمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

واتجه الين الياباني نحو أفضل قفزة يومية له في شهر، مرتفعًا 1.4٪ إلى 142.05 ين للدولار، حيث ابتعد عن أدنى مستوياته في 24 عامًا.

وكان الدولار الأسترالي في طريقه لتحقيق أفضل مكاسب يومية له في ثلاثة أشهر، مرتفعًا بنسبة 1.8٪ مقابل الدولار إلى 0.68730 دولار، مرتدًا أيضًا من أدنى مستوياته العميقة.

حتى العملات المشفرة التي تعرضت لضغوط تقدمت على حساب الدولار، مع عودة عملة بيتكوين إلى ما فوق 20000 دولار، بزيادة 7٪.