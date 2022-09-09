سوق أبوظبي تقتفي أثر أسعار النفط وتنهي الأسبوع على صعود

أنهى مؤشر أبوظبي تداولات، اليوم الجمعة، على صعود وسط ارتفاع أسعار النفط، لكن مؤشر دبي أغلق على استقرار بعد خسائر لجلستين.

ارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، 1.7 دولار بحلول الساعة 1056 بتوقيت غرينتش، بعد تهديدات تتعلق بالإمدادات وإعلان أوبك+ هذا الأسبوع خفض الإنتاج.

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وصعدت الأسهم في أبوظبي بنسبة 0.1%، مدعومة بارتفاع بنسبة 2.3% في أسهم مجموعة ملتي بلاي للاستثمار، وارتفاع بنسبة 0.9% في أسهم إي أند المعروفة سابقا باسم مجموعة اتصالات.

ودعمت ثلاث جلسات متتالية من المكاسب المؤشر لينهي الأسبوع مرتفعاً، بعدما ظل في المنطقة الحمراء لثلاثة أسابيع متتالية.

وواصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعها بدعم من الأداء في أسواق النفط. وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن السوق يمكن أن توسع مكاسبها إذا ظلت أسواق الطاقة مستقرة.