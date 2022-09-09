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قفزة مفاجئة لـ "بيتكوين" فوق 20 ألف دولار في نهاية أسبوع صعب

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بيتكوين (istock)
بيتكوين (istock)
بيتكوين

قفزة مفاجئة لـ "بيتكوين" فوق 20 ألف دولار في نهاية أسبوع صعب

مشاركون في السوق: لا يوجد دافع بعينه وراء المكاسب بخلاف التفاؤل المدفوع بانخفاض الدولار وانتعاش الأسهم الصينية

سنغافورة - رويترز

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تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة حاجز 20 ألف دولار، وتتطلع لتسجيل أفضل يوم لها في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسباباً للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.

صعدت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 7% لتصل إلى 20796 دولاراً، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

كما ارتفعت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة 5%، مسجلة أيضاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 1717 دولاراً.

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وكانت بيتكوين تراجعت يوم الأربعاء إلى 18540 دولاراً.

قال مشاركون في السوق إنه لا يوجد دافع بعينه وراء المكاسب بخلاف التفاؤل الواضح اليوم الجمعة، والمدفوع بانخفاض في الدولار، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، وانتعاش الأسهم الصينية.

وقد تتزايد تقلبات إيثر في اليومين المقبلين بسبب تحديث برمجي مزمع معروف باسم "الدمج"، من المقرر إجراؤه ما بين 10 و20 سبتمبر.

سيغير هذا التحديث بشكل جذري كيفية معالجة المعاملات، ومن المفترض أن يخفض استهلاك الطاقة. وتخطط بعض البورصات لإيقاف عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً أثناء التحديث.

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