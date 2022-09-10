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أسهم أوروبا تسجل أول زيادة أسبوعية في شهر

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل أول زيادة أسبوعية في شهر

قفزت أسهم البنوك في منطقة اليورو 3.2% لتسجل أكبر مكاسب مئوية لها في شهرين

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع مدعومة بارتفاع أسهم البنوك بفعل التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من التشديد في السياسة النقدية وصعود أسهم قطاع التعدين مع ارتفاع أسعار المعادن.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.5% ليتجاوز أعلى زيادة له في أسبوع.

وقفزت أسهم البنوك في منطقة اليورو 3.2% لتسجل أكبر مكاسب مئوية لها في شهرين تقريبا. وكانت مخاوف قد هزت البنوك من مدى قدرتها على تحقيق أرباح في ظل أسعار فائدة منخفضة. وما زال المؤشر منخفضا بنسبة 16.3% منذ بداية العام وحتى الآن، وفق رويترز.

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وقال محلل الأسواق في شركة إكويتي كابيتال ديفيد مادن:"مزاج المتعاملين تسيطر عليه حالة المخاطرة حتى على الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي أمس بزيادة أسعار الفائدة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بشأن التشديد النقدي. ربما اعتاد المتعاملون على فكرة زيادة أسعار الفائدة وعوائد السندات".

وقفزت أسهم قطاع التعدين 3%، إذ أدى انخفاض الدولار وتقديم حوافز جديدة للاقتصاد الصيني المتباطئ إلى زيادة أسعار المعادن الصناعية وخام الحديد.

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