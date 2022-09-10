دبي تمنح موافقة مبدئية لشركة بلوكتشين كوم للأصول المشفرة

قالت شركة بلوكتشين.كوم للأصول المشفرة ومقرها لندن، إنها حصلت على موافقة مبدئية للعمل في دبي لتصبح أحدث شركة في سلسلة من شركات الأصول الرقمية التي تتوسع في منطقة الخليج مع تطلع المنطقة للتحول إلى مركز لتكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت الشركة أمس الجمعة، أنها وقعت اتفاقا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي الهيئة التنظيمية في دبي المعنية بالأصول المشفرة، وستفتح مكتبا في الإمارة وتبدأ في التوظيف.

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وتسعى الإمارات لتطوير القواعد التنظيمية للأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال والشركات مع تصاعد المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج، وفق رويترز.

وسنت إمارة دبي في مارس/ آذار أول قانون يحكم الأصول الافتراضية وأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) لتكون الجهة التنظيمية للقطاع.

ومنذ ذلك الحين، منحت الإمارة ترخيص ممارسة الأعمال المتعلقة بالأصول الافتراضية والمشفرة لشركتي بينانس وإف.تي.إكس العملاقتين.