الأسهم الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية لأول مرة في 4 أسابيع

سجلت الأسهم الأميركية مكاسبها الأسبوعية الأولى في 4 أسابيع بعد عودة المستثمرين إلى موجة شراء متجاهلين المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية.

وجاءت المكاسب في أعقاب عمليات بيع حادة بدأت في منتصف أغسطس بفعل مخاوف من تأثير السياسات النقدية المتشددة وعلامات التباطؤ الاقتصادي في أوروبا والصين.

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ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن تُظهر الأسعار ارتفاعا 8.1% في أغسطس ، مقابل زيادة قدرها 8.5% في يوليو.