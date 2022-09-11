الأصول المدارة لدى المؤسسات السعودية ترتفع 8% إلى 757 مليار ريال في الربع الثاني
هيئة السوق المالية تصدر تقريرا تفصيليا عن الجهات التي تشرف عليها
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، تقريراً تفصيلياً عن الجهات التي تشرف عليها وذلك عن فترة الربع الثاني من 2022، والذي كشف عن ارتفاع إجمالي حجم الأصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية في ممارسة نشاط الإدارة بنحو 8% ليصل إلى 757 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 703 مليارات ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن نشر التقرير يهدف إلى تعزيز الثقة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وخدمة الباحثين والمهتمين بالسوق المالية في الحصول على بيانات مفصلة حول القطاع وأنشطته ومتغيراته.
ويقدم التقرير بيانات تفصيلية عن الجهات التي تشرف عليها الهيئة، تشمل أعداد القوى العاملة، الكفاية المالية في ممارسات نشاط التعامل و الإدارة والحفظ، قيمة تداولات شركات الوساطة في السوق المالية السعودية.
كما يرصد التقرير، قيمة الأصول المدارة من قبل مؤسسات السوق المالية المرخص لهم، الصناديق العامة والخاصة، بيانات الشكاوى المقدمة ضد مؤسسات السوق المالية المرخص لهم، ومعدل توافر خدمة الوساطة. وأظهرت البيانات تسجيل نسبة السعودة لدى مؤسسات البنية الأساسية للسوق وشركات التقنية المالية نحو 89% و80% على التوالي في الربع الثاني 2022.
وفيما يخص التقنية المالية، حصلت 11 شركة على تصريح تجربة التقنية المالية، فيما سجلت طلبات تصريح التجربة التقنية ارتفاعاً إلى 20 طلباً في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 4 طلبات فقط في نفس الفترة من العام السابق.
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