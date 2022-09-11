سوق الأسهم السعودية ترتفع 1.14%.. والمؤشر قرب 12 ألف نقطة
السوق ترتفع بعد 4 جلسات من الهبوط
سجلت سوق الأسهم السعودية ارتدادة قوية في تعاملات، اليوم الأحد، بعد 4 جلسات من الانخفاض، ليقترب المؤشر الرئيسي من مستوى 12000 نقطة، وذلك بعد التحسن في أسعار النفط بآخر جلسات الأسبوع.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في تعاملات الجمعة بفعل تهديد روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز.
وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 1.14% أو ما يعادل 135 نقطة عند مستوى 11969 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 95.18 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 180 سهما، تصدرها سهم "لازوردي" بنسبة 9.97%، مقابل تراجع 22 سهما بصدارة "تكافل الراجحي" بنسبة 3.22%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.
وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، ومعادن، و"سابك للمغذيات"، وسابك، وبترورابغ، في حين تصدر بترورابغ، وسيرا، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء أحجام التداول.
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