اليورو
ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
وسط توقعات بتسريع "المركزي" الأوروبي وتيرة تشديد السياسة النقدية
ارتفع اليورو، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع وسط توقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.
وكشفت مصادر لوكالة "رويترز"، أن "المركزي" الأوروبي قد يقوم برفع اسعار الفائدة إلى 2% أو أكثر لكبح مستويات التضخم المرتفعة.
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من جانبه، مهد رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، لتوالي الزيادات في معدلات الفائدة في منطقة اليورو.
وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75% تعد إشارة مهمة، علما أنها الزيادة الأكبر التي يفرضها البنك منذ تأسيسه.
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