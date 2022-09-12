الأسهم الخليجية تواصل الصعود متجاهلة تراجع أسعار النفط

ارتفعت الأسهم الخليجية، اليوم الاثنين، إذ بدا أن المستثمرين تجاهلوا انخفاض أسعار النفط في خضم قيود الصين الجديدة على فيروس كورونا والرفع المحتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

تراجعت أسعار النفط، المحرك الرئيسي للأسواق المالية في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بعد أن طغت قيود كوفيد-19 في الصين على توقعات الطلب العالمي على الوقود واحتمال زيادة أسعار الفائدة مجدداً في الولايات المتحدة وأوروبا.

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وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 93.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش، بعد أن زادت 4.1% عند التسوية يوم الجمعة، بحسب "رويترز".

وزاد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.8%، مواصلاً الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة زيادة قدرها 1.1% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3%، مدعوماً بصعود الأسهم المالية والعقارية. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.6%، في حين ارتفع سهم شركة إعمار العقارية 2.9%.

وارتفع المؤشر القياسي في قطر 0.3%، بقيادة مكاسب في أسهم شركات الاتصالات والأسهم المالية.

وجنى المؤشر القياسي السعودي 0.1%، إذ تجاوزت خسائر أسهم شركات المواد الأساسية مكاسب الشركات المالية. وارتفع سهم مصرف الراجحي 0.4%، بينما انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2%.

واستقر سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.