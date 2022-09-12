الذهب يجني مكاسب انخفاض الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للبحث عن دلائل حول توجهات رفع أسعار الفائدة
قفزت أسعار الذهب 1% اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية للبحث عن دلائل حول توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) صوب رفع أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1726.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1238 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس عند 1733.69 دولار للأوقية.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1741.20 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
قال كريج إرلام، وهو محلل كبير للأسواق في أواندا: "تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عائدات سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في أسعار الذهب".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4% إلى 19.53 دولار للأوقية، مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقفز البلاتين 1.6% إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3% إلى 2222.87 دولار.
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